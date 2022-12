Pandemie im Oberbergischen Kreis Zahl der Corona-Infektionen steigt im Nordkreis erneut an

(s-g) Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in der vergangenen Woche in Radevormwald und in den Nachbarstädten im Oberbergischen Kreis wieder angestiegen. Waren in Radevormwald am vergangenen Dienstag 30 Menschen betroffen, sind es aktuell 34 Infizierte. Insgesamt wurden in der Bergstadt im Zeitraum vom 5. bis 11. Dezember 58 Infektionen gemeldet, zwei mehr als in der vorangegangenen Woche. Das teilte der Oberbergische Kreis am Dienstag in seiner wöchentlichen Übersicht mit.