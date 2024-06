Workshop im Oberbergischen Kreis Workshop informiert über die richtige Schafhaltung

Bei einem Workshop am Sonntag, 16. Juni, haben Interessierte ab 10.30 Uhr die Möglichkeit, sich über die Grundlagen der ökologischen Schafhaltung zu informieren und im praktischen Teil einige Dinge am Schaf zu üben. Die Veranstaltung wird von Peter Schmidt und Susanne Schulte geleitet und findet auf dem Klosterhof Bünghausen, Hömelstraße 12, in Gummersbach statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird die Anmeldung unter info@klosterbauer.de erbeten. Der Kostenbeitrag beträgt 50 Euro pro Person, ein Imbiss ist darin enthalten.