Historische Strecke im Oberbergischen Wird die Wiehltalbahn doch wiederbelebt?

Doch das wird nicht das letzte Wort in dieser Sache sein. In der kommenden Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses am Mittwoch, 6. März, wird das Thema erneut auf die Tagesordnung kommen – die Fraktion von Bündnis 90/Grüne hat dazu einen Antrag gestellt. Es habe Zweifel an der erwähnten Machbarkeitsstudie gegeben, erläutert Henrik Köstering, Sprecher der Grünen-Fraktion im Kreis. „Ökologische Aspekte, beispielsweise die Einsparung von CO 2 , waren nicht berücksichtigt worden.“ In der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses im November 2023 stimmten die Mitglieder des Gremiums daher dafür, das Verfahren fortzuführen.