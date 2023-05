Integration im Oberbergischen Kreis Wer kann als Dolmetscher einspringen?

Voraussetzung für die Teilnahme an der Qualifizierung sind neben Sprachkenntnissen in einer weiteren Sprache, Deutschkenntnisse, die mindestens dem Sprachniveau B2 entsprechen, sowie eine gewisse zeitliche Flexibilität und Mobilität. Interessierte können sich ab sofort bis zum 24. Mai per E-Mail an sprachmittler@obk.de wenden. „Sie können sich gerne mit jeder Sprache bewerben. Besonders gesucht sind aktuell: alle Sprachen des afrikanischen Raums (insbesondere Tigrinya und Somali), Farsi/Dari, Arabisch, Paschtu, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch sowie Polnisch und Ukrainisch“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.