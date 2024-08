Arbeiten in brennender Hitze Ausfallgeld für Dachdecker bei extremer Hitze

„Die rund 490 Dachdecker im Oberbergischen Kreis machen da gerade einiges mit. Aber bei allem Sonnenschutz – vom ständigen Eincremen übers Abdecken der Haut bis zum intensiven Wassertrinken: Wenn die Sonne so richtig vom Himmel knallt, dann müssen auch die Profis runter vom Dach. Deshalb gibt es auch so etwas wie ‚Hitzefrei fürs Dach‘, wenn die Arbeit in der Gluthitze zu viel wird. Denn die Gesundheit geht vor“, sagt Mehmet Perisan von der Dachdecker-Gewerkschaft IG BAU Köln-Bonn, die auch für den Oberbergischen Kreis zuständig ist.