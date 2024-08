Oberbergischer Kreis Was der Landschaftsverband für die Region tut

(s-g) Der Oberbergische Kreis hat im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 81,2 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen vorwiegend aus LVR-Haushaltsmitteln sowie aus bewirtschafteten Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 189,3 Millionen Euro in den Kreis zurück. Mit über 94.000 Euro förderte der LVR im Oberbergischen Kreis zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege. Das teilt der Landschaftsverband nun in einer Pressemeldung mit.