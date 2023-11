Freilichtmuseum in Lindlar Blick auf die NS-Zeit in der Region

Am 9. November haben wieder in vielen deutschen Städten Menschen der Reichspogromnacht im Jahr 1938 gedacht. Das Freilichtmuseum Lindlar lädt in den kommenden Wochen zu mehreren Vorträgen ein, in denen die NS-Zeit in der oberbergischen Region Thema ist. Die Vorträge finden jeweils um 18 Uhr in der Museumsherberge am Nordtor statt.