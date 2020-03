Oberbergischer Kreis : Coronavirus – IHK sorgt sich um wirtschaftliche Folgen

Oberberg Im Südkreis werden ab Montag vorsichtshalber geschlossene Verwaltungen und Schulen wieder öffnen. Ein Verdachtsfall in Hückeswagen hat sich nicht bestätigt.

Es stehe schon jetzt fest, dass Unternehmen in verschiedenen Branchen von Umsatzeinbußen betroffen sind, erläutert Ulf Reichardt. Die Industrie- und Handelskammer bietet Informationen zu diesem Thema auf ihrer Internetseite unter ihk-koeln.de/coronavirus an.

Derweil können im Oberbergischen Kreis Maßnahmen zur Eindämmung des Virus SARS-CoV-2 wieder zurückgefahren werden. Ab Montag werden die Gemeindeverwaltung und zwei Schulen in Reichshof wieder öffnen. Auch die Schulen in Marienheide werden in dieser Woche wieder unterrichten. Die Vorsichtsmaßnahmen waren wegen bestätigten Fällen in den jeweiligen Kommunen eingeleitet worden. Zwei Kindergärten in Marienheide werden am Montag, 16. März, wieder öffnen, einige Kontaktpersonen stehen noch unter Quarantäne.