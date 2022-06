Projekt der Kreis-Regionalgruppe : Vorbeugen gegen psychische Krisen bei Schülern

Oberberg Mit einem neuen Projekt werden Jugendliche über psychische Leiden aufgeklärt und die Resilienz gestärkt. Durch die Corona-Pandemie leiden mehr junge Menschen daran.

Dafür richtet ein Tandem bestehend aus Experten einen kompletten Schultag aus. Er wird in drei Phasen aufgeteilt, so dass erste Erfahrungen der Jugendlichen mit Gesundheit und Krankheit in Erfahrung gebracht werden und Wissen zum richtigen Umgang mit psychischen Krisen vermittelt wird. Psychische Krisen sollen angesprochen, verstanden und erkannt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen Bewältigungsstrategien kennenlernen. Damit richtet sich das Präventionsprojekt an neuen Studien wie zum Beispiel die KIGGS-Studie aus, die davon ausgeht das rund 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten zeigen und etwa jedes dritte Kind unter den Auswirkungen der Coronapandemie leidet.