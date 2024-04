Volksbank Oberberg Vorstandsmitglied der Voba stirbt überraschend

Geboren 1966 in Waldbröl, absolvierte Frank Dabringhausen nach dem Abitur am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl ab 1986 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Raiffeisenbank Wiehl, die er 1989 erfolgreich abschloss. Bis 1994 war er als Berater im Finanzierungs- und Anlagegeschäft sowie in der Auslandsabteilung der Bank tätig. Zwischenzeitlich leistete Dabringhausen 1991 seinen Grundwehrdienst ab. Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der freien Wirtschaft kehrte er 1996 in seinen Ausbildungsbetrieb zurück. Dort übernahm er eine Aufgabe in der Internen Revision, deren Leitung ihm 1998 übertragen wurde. Von 2016 bis 2018 bekleidete er eine Führungsposition im Kreditgeschäft, bevor er 2018 als Generalbevollmächtigter zum Bereichsleiter Vorstandsstab – verantwortlich für Personal, Vorstandsassistenz und Vorstandssekretariat – ernannt wurde. Seit dem 1. Januar 2021 war Frank Dabringhausen Mitglied des Vorstandes der Volksbank Oberberg und wurde zwei Jahre später stellvertretender Vorstandsvorsitzender.