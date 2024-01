Wirtschaft im Oberbergischen Kreis Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt

Der Ausbildungsmarkt im Oberbergischen Kreis steht unter Druck. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen. Nach Angaben der NGG registriert die Arbeitsagentur im Oberbergischen Kreis 226 unbesetzte Ausbildungsstellen. 15 davon in der Lebensmittelindustrie. „Wir haben einen Azubi-Mangel. Gleichzeitig haben in Nordrhein-Westfalen 21 Prozent der 20- bis 34-Jährigen keinen Berufsabschluss. Ein Phänomen, das auch viele junge Menschen im Oberbergischen Kreis betrifft. Sie haben damit nicht die besten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt – auch was den Lohn angeht“, so Marc Kissinger. Der Geschäftsführer der NGG Köln beruft sich dabei auf Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).