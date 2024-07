Veterinäramt im Oberbergischen Sorge beim Kreis wegen Afrikanischer Schweinepest

In den vergangenen Wochen hat es Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen und in Rheinland-Pfalz gegeben. Am 15. Juni ist erstmals in Hessen ein Wildschwein positiv auf die Afrikanische Schweinepest getestet worden. Darauf folgten weitere Wildschweinkadaverfunde, die auf die ASP zurückzuführen sind. Am 9. Juli bestätigte das Friedrich- Löffler-Institut zwei weitere Fälle von ASP bei Wildschweinen in Rheinland-Pfalz.