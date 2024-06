Kreisausschuss berät über neuen Verein So will der Kreis den Pflegenotstand verhindern

Der stetig zunehmende Fachkräftemangel in der Pflege alarmiert auch den Oberbergischen Kreis. In der kommenden Sitzung des Kreisausschusses wird die Politik über die Gründung eines „Oberbergischen Unternehmensnetzwerkes Pflege“ durch die Kreisverwaltung beraten. Das Ziel soll eine stärkere Zusammenarbeit der ambulanten und stationären Betriebe und eine generelle Unterstützung der in der Pflege tätigen Betriebe sein.