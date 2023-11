Nach Wagenknecht-Ankündigung Unschöne Trennung beim Linken-Kreisverband

Es geht jedoch nicht nur um Sahra Wagenknecht, auch einiges an schmutziger Wäsche aus dem Kreisverband wird gewaschen. Kritik wird an dem Kreisverbandsvorsitzenden Jan Köstering geübt, dessen Führungsstil die Partei in der Region gelähmt habe. Köstering habe „mit seinem engsten Umfeld alle Schlüsselpositionen im Kreisvorstand“ besetzt, so die Wagenknecht-Freunde. Dem Gremium werfen die zum Austritt Entschlossenen vor, sich unsozial und verleumderisch verhalten zu haben. Deshalb seien viele Mitglieder in den vergangenen Monaten ausgetreten.