Blickpunkt Wirtschaft : Mehr als 50 Prozent Umsatzeinbußen

Oberberg In der Corona-Krise stehen viele Unternehmen vor existenziellen Herausforderungen. Das zeigt eine Blitz-Umfrage der IHK Köln.

Vier Wochen nach Beginn der massiven Einschränkungen des Geschäftslebens steht ein großer Teil der Unternehmen in der Kölner Region vor existenziellen Herausforderungen. Das zeigen die Ergebnisse der zweiten Blitz-Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Krise, die die IHK Köln vor Ostern durchgeführt hat. Von den 840 Unternehmen, die sich daran beteiligt haben, berichten fast zwei Fünftel von Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent. 22 Prozent der Unternehmen machen derzeit sogar überhaupt keine Umsätze. Insgesamt berichten mehr als 90 Prozent der Unternehmen von Umsatzrückgängen.

„Wir erleben eine Krise, wie sie unsere Region seit Gründung der Bundesrepublik nicht gesehen hat“, sagt Dr. Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln. „Innerhalb kürzester Zeit sind Unternehmen in fast allen Branchen negativ von den Auswirkungen erfasst worden“, ergänzt Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln. Wie dramatisch die Situation sei, zeige auch, sagt Reichardt, dass neben der Industrie auch im bislang ausgesprochen konjunkturfesten Baugewerbe jeder zweite Betrieb Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent vermelde. „Der massive Einsatz von Soforthilfen ist leider bitter nötig, um das Überleben der Betriebe, die unverschuldet in diese Situation geraten sind, zu sichern“, sagt Grünewald.

Hotline Sie hat außerdem eine Hotline für Fragen zu Liquiditätshilfen, Tel. 0221 16404444, auch Sa., 10-15 Uhr sowie So., 10-14 Uhr) sowie eine zum Kurzarbeitergeld, Tel. 0221-16403333, geschaltet. Weitere Fragen mit Corona-Bezug beantwortet die IHK unter Tel. 0221 16401300.

„Arbeitskreis Corona“ in Dormagen

„Arbeitskreis Corona“ in Dormagen : Grüne wollen Soforthilfen für Schulen

Wirtschaft in Düsseldorf

Wirtschaft in Düsseldorf : Unternehmen wollen trotz Corona-Krise weiter ausbilden

IHK-Präsident befürwortet Lockerungen in Corona-Krise

Coronavirus in Duisburg

Coronavirus in Duisburg : IHK-Präsident befürwortet Lockerungen in Corona-Krise

Bei der Beantragung des Kurzarbeitergelds kritisiert ein Drittel die Dauer des Verfahrens. Viele Betriebe machten derzeit mit kreativen Initiativen, neuen Angeboten und Diensten oder auch geschickter Infektionsprävention das Beste aus der schwierigen Lage. Angesichts der fortdauernden Einschränkungen und der damit verbundenen, beispiellosen Umsatzeinbußen in vielen Branchen müsse die Politik aber weiterhin genau die Lage beobachten und flexibel reagieren. „Auch mit Soforthilfen und den etablierten Unterstützungsmöglichkeiten werden viele Betriebe nicht monatelang in diesem Geschäftsumfeld durchhalten können“, sagt Grünewald. So bekundet knapp die Hälfe der befragten Unternehmen, die bisherigen Maßnahmen reichten angesichts ihrer Liquiditätsprobleme nicht aus. Sie wünschen sich neben weiteren Erleichterungen vor allem Klarheit über Schritte zur Lockerung der Einschränkungen.