Oberbergischer Kreis : Kreis gibt Tipps für Familien

Gemeinsame Brettspiele sorgen für mehr Spaß in der Familie als solo vorm PC zu hocken. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Oberberg Ratschläge, wie Familien gut über die Zeit der Corona-Krise hinwegkommen.

Der Alltag in den eigenen vier Wänden ist besonders für Familien während der Corona-Pandemie belastend. Der Alltag beschränkt sich überwiegend auf den häuslichen Bereich. Der Oberbergische Kreis hat Hinweise zusammengestellt, um Eltern und Kinder in der aktuellen Krisenlage zu unterstützen. Die Infoseite des Oberbergischen Kreises finden Interessierte auf www.obk.de/coronavirus in der Rubrik „Familien zu Hause“. Ein wichtiger Ratschlag: eine Alltagsstruktur schaffen mit festen Aufsteh- und Schlafzeiten, festen gemeinsamen Mahlzeiten, Kontaktpflege mit anderen Familienangehörigen wie den Großeltern. Da die Stimmung der Eltern auf die der Kinder abfärbt, sollten Mütter und Väter sich selber ausreichend Erholung und Ruhe gönnen, um nicht gestresst und angespannt zu sein.