Ausflugsziel im Oberbergischen Technik-Tag im Freilichtmuseum

Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar lädt am Sonntag, 21. Juli, zur Veranstaltung „Auf Achse!" ein. Zwischen 10 und 18 Uhr ist an diesem Techniktag die Steinbruchbahn in Aktion. Rund um die 800 Meter lange Strecke dreht sich vieles um die frühere harte Arbeit in den bergischen Steinbrüchen. Dazu gehören Vorführungen des historischen Baggers und des Steinbrechers. Eine schweißtreibende Arbeit, die die Mitglieder des Treckerclubs Müllenbach, am Steinbrecher präsentieren. Erstmalig im Einsatz ist dabei auch das museumseigene Transportfahrzeug „Robuster“.