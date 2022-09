Freizeitgelände im Oberbergischen Kreis : Tag der offenen Tür auf Metabolon

Oberberg Auf dem Gelände gibt es am Sonntag ein lehrreiches, unterhaltsames Programm. Themen wie Umwelt und Energie spielen dabei eine wichtige Rolle.

(s-g) Einst Mülldeponie, heute ein Freizeitgelände rund um die Themen Umwelt und Energie – der Projektstandort Metabolon ist beliebtes Ausflugsziel im Oberbergischen geworden. Am Sonntag, 18. September, findet dort ein Tag der offenen Tür statt.

Informationsangebote zu Abfall- und Ressourcenthemen, eine Darstellung der Projektentwicklung Metabolons in den vergangenen zehn Jahren, Standortführungen mit verschiedenen Schwerpunktthemen, Aktionen für Kinder, ein buntes kulinarisches Angebot – dies und vieles mehr haben die Organisatoren fürdie Zeit von 11 bis 17 Uhr vorbereitet.

Im Rahmen der Veranstaltung wird sich die „Regionale 2025“-Agentur mit einem eigenen Stand präsentieren. Die AVEA setzt am Tag der offenen Tür ihren Schwer­punkt auf das Thema: „Dem Bioabfall auf der Spur“. Die Gäste können sich bei Führungen durch die Vergärungs- und Kompostierungsanlage auf spannen­de Fakten rund um die Aufbereitung und Verarbeitung von organischen Abfällen freuen – was hier geschieht ist 100 Prozent Kreislaufwirtschaft. Außerdem gestalten zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein den Rahmen so, dass auch Kinder die Thematik spielerisch erleben und erlernen können.