Dreister Betrug im Oberbergischen Kreis : Betrüger halten zwei Wochen den Kontakt

Oberberg Auf eine besonders dreiste Masche ist jetzt eine Frau aus Lindlar reingefallen. Die Polizei warnt eindringlich vor den Machenschaften der Betrüger.

Die Geschichte, die sich so auch in Radevormwald oder Hückeswagen ereignen könnte, klingt wie aus einem Krimi. In Lindlar ist eine Frau auf Betrüger hereingefallen. Kurios: Mehr als zwei Wochen stand sie immer wieder in Kontakt mit den Kriminellen, die sich mal als Polizeibeamte und mal als Staatsanwalt ausgaben. Alles begann nach Angaben von Polizeipressesprecherin Monika Treutler damit, dass sich am 10. August abends gegen 23 Uhr telefonisch ein Mann bei der Frau meldete und sich als Kripobeamter aus Köln ausgab.