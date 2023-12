Jazzige Musik auf :metabolon Ein swingendes Weihnachtskonzert

Bei dem Konzert in Lindlar werden die Klassiker wie „Jingle Bells” oder „Frosty the Snowman” für eine besinnliche und swingende Weihnachtsstimmung bei den Besucherinnen und Besuchern sorgen. Außerdem zu hören sind Klassiker wie „Rudolph, the red-nosed Reindeer“, „Have yourself a merry little Christmas“, „Santa’s in Town“ und „Tochter Zion“.