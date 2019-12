Freilichtmuseum in Lindlar : Besinnliche Stimmung im Freilichtmuseum

Oberberg In Lindlar wird auch gezeigt, wie sich das Weihnachtsfest in der Zeit zwischen 1800 und 1960 verändert hat.

() Am 15. Dezember, dem dritten Advent, lädt das LVR-Freilichtmuseum Lindlar von 10 bis 18 Uhr zu „Advent im Museum“ ein. Viele historische Stuben im Museum sind weihnachtlich dekoriert und zeigen den Wandel des Weihnachtsfestes zwischen 1800 und 1960. Weihnachtslieder aus einem abwechslungsreichen Musikprogramm und Laternen am Wegesrand versetzen das Museum in eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. Diese lädt dazu ein, gemütlich durch das winterliche Museumsgelände zu schlendern und in den historischen Häusern die Stände von über 60 Ausstellerinnen und Ausstellern zu entdecken und Weihnachtsgeschenke zu kaufen.