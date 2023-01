Polizeibehörde des Oberbergischen Kreises Wo künftig Polizisten trainiert werden

Das Innenministerium hatte die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mit der Errichtung des neuen Trainingszentrums beauftragt. Nach einer europaweiten Ausschreibung und dem daran anschließenden Vergabeverfahren unterzeichnete Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises, am 12. Dezember 2022 schließlich den Mietvertrag. Vermieter und Bauherr des neuen RTZ ist eine Firma aus Ibbenbüren. Die Mietdauer wurde auf 25 Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre festgelegt. Damit steht auch der Standort des RTZ Südwestfalen fest. Es wird auf einem Gelände unmittelbar an der Autobahn 45 an der Anschlussstelle Olpe errichtet und ist damit für alle beteiligten Behörden optimal zu erreichen.