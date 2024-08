Frühe Hilfen des Oberbergischen Kreises Spannungsfeld zwischen Beruf und Zeit für das Kind

An diesem Tag stellt sich die Fachwelt dem Thema, wie man in der heutigen Zeit Alleinerziehende besser unterstützen kann. „Natürlich ist es eine große Erleichterung, wenn man als Elternteil gemeinsam mit einem gut funktionierenden Unterstützungssystem seine Kinder großziehen kann. Was aber, wenn man - freiwillig oder unfreiwillig - alleinerziehend ist und nicht die gewünschte Unterstützung erhält?“, fragt der Kreis in der Ankündigung zu dem Fachtag.