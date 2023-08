Oberbergischer Kreis Solarparks könnten Pächtern Probleme bereiten

Die Verwaltung hatte darauf verwiesen, dass es auf Kreisebene Überlegungen gibt, eine einheitliche Linie zu schaffen, damit nicht jede Stadt und Gemeinde im Oberbergischen ihre eigenen Regeln aufstellt. Nun kommt dieser Prozess in Fahrt: Auf der Tagesordnungs des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherfragen am kommenden Donnerstag soll der „Dialogprozess zur Erstellung eines Leitfadens zur Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ besprochen werden. „Durch zahlreiche rechtliche Novellierungen auf Bundes- und Landesebene zum Ausbau der erneuerbaren Energien mehren sich im Oberbergischen Kreis die bauleitplanerischen Anfragen bei den Kommunen, insbesondere im Bereich der PV-Freiflächenanlagen. Parallel werden bereits Gestattungsverträge für weitere Projekte zwischen Projektierern und Flächeneigentümern geschlossen“, erläutert die Kreisverwaltung in der Mitteilungsvorlage.