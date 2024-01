Oberbergischer Kreis So bleibt der Karnevalsspaß infektionsfrei

(s-g) Wie jedes Jahr sind die Bedingungen in der kalten Jahreszeit für die Übertragung von Atemwegserregern wie SARS-CoV-2, Influenzaviren und RSV besser als im Sommer. Daher steigt die Zahl der Atemwegserkrankungen (ARE) derzeit wieder an. Darauf weist die Kreisverwaltung in Gummersbach in einer aktuellen Mitteilung hin.