Volkszählung findet auch in Oberberg statt : Kreis bereitet sich auf Zensus vor

Oberberg Auch Bürgerinnen und Bürger in der Region werden bei der Erhebung befragt. Dazu sind im Oberbergischen Kreis 185 Erhebungsbeauftragte im Einsatz. Dies ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, vergleichbar mit einem Amt als Wahlhelferin oder Wahlhelfer.

Die Erhebungsbeauftragten verteilen an diese Haushalte jeweils einen Brief mit einem Fragebogen und kündigen damit auch schriftlich ihren Besuchstermin vor Ort an. Die Erhebungsbeauftragten können sich ausweisen. Die Erhebungsbeauftragten sollen diese Termine so planen, dass auch Haushalte mit berufstätigen Personen die Termine wahrnehmen können.