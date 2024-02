Gründungsnetzwerk Oberberg Seminarprogramm startet im Februar

„Nachfolge – die Gründungsalternative“ Der Schritt in die Existenzgründung will gut überlegt sein – und nicht immer hat man selbst eine zündende Idee. Was liegt da näher, als ein gut gehendes Unternehmen zu kaufen und weiterzuführen? Was erwartet mich auf dem Weg bis hin zur Schlüsselübergabe? An diesem Abend werden die Teilnehmer die Geschichte eines Nachfolgers hören, von der ersten Überlegung bis zu dem Moment, in dem er endlich im Chefsessel Platz nimmt. Dabei geht es um Fallstricke, aber auch um Unterstützungsangebote und Fördermittel – Datum: Dienstag, 16. April, 17 bis 20 Uhr, Referentin ist Angelika Nolting, IHK Köln, Geschäftsstelle Oberberg



Digitalmarketing – Die Webseite alleine reicht nicht mehr Die Kundengewinnung und das notwendige digitale Marketing hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Reichte in der Vergangenheit noch die Webseite, so wissen wir heute nicht mehr, an welcher Stelle der Kunde den ersten Kontakt zu uns bekommt. Hier gilt es, mit vielfältigen Werkzeugen und Möglichkeiten, den Weg des Kunden mit zu gestalten, um Erfolg für das eigene Unternehmen zu generieren. Inhalte: Markenkern und Markenführung. Warum ist das wichtig? Die richtige Webseite. Was ist wichtig und wird oft übersehen? Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO): Warum ist das notwendig? Die richtige Webseite: Welche Sozialen Kanäle sind die richtigen für Business to Business und Business to Cusumer. Die regelmäßige Ansprache der Kunden über Social Media und Newsletter. Blogbeiträge und Studycases. Landingpages zusätzlich zur Webseite. Sinn und Zweck. Moderne Unterstützung mittels Künstlicher Intelligenz – Dienstag, 23. April, 17 bis 20 Uhr, Referent: Frank Sczepurek, Geschäftsführer obis|CONCEPT Digitalagentur.