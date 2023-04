Oberbergisches Museum in Nümbrecht Schloss Homburg öffnet im Juni

Auch zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, ist das Museum, ausgenommen des 2. Obergeschosses, kostenfrei für alle Besucher geöffnet. An diesem Tag wird zudem das Bergische Chorfest mit mehr als 300 Sängern auf Schloss Homburg gefeiert. Aktuelle Informationen und weitere Veranstaltungen finden Interessierte auch im Internet unter www.schloss-homburg.de Darüber hinaus wird zukünftig der neue Museumsdienst seine Arbeit aufnehmen. Zur Erweiterung des Museumserlebnisses soll anstelle des bisherigen Wach- und Schließdienstes ein qualifiziertes Team der Projektagentur Oberberg als Gastgeber und Vermittler die Besucher begrüßen und begleiten. Bis Anfang Juni wird das Team komplett sein, so dass die Gäste ab 8. Juni wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten und in den Räumen des Schlosses empfangen werden.