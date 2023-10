Konjunkturumfrage der IHK Oberberg Stimmung in regionalen Unternehmen auf einem Tief

Im Oberbergischen Kreis hat sich die Geschäftslage zum Herbst gegenüber dem Frühjahr deutlich verschlechtert. 17 Prozent der Unternehmen (Vorumfrage: 32 Prozent) melden eine gute und 25 Prozent (Vorumfrage: 20 Prozent) eine schlechte Lage. Die Erwartungen sind ebenso deutlich gesunken. 13 Prozent (Vorumfrage: 20 Prozent) der Unternehmen gehen von einer besseren Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten aus, 38 Prozent (Vorumfrage: 19 Prozent) von einer ungünstigeren. Die Lage in der Industrie wird am schwächsten bewertet. Ein Drittel gibt eine schlechte Lage an. Auch im Handel wird die Lage im Saldo negativ eingeschätzt. Im Dienstleistungssektor ist die Lage besser, jedoch im Saldo nur bei 0 Punkten.