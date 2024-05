Landschaftsverband Rheinland Am Muttertag ist Schäfertag

Am Muttertag, 12. Mai, stehen von 10 bis 18 Uhr wieder die kleinen und großen Tiere im LVR-Freilichtmuseum in Lindlar im Mittelpunkt. Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Aktivitäten und Attraktionen. Neben einer Tierschau mit alten Haustierrassen und einer beeindruckenden Kreisbockschau dürfen sich die Gäste auf Schafschur- und Hüte-Vorführungen mit Hunden freuen sowie auf vielfältige Handwerksvorführungen mit Filzen, Kardieren, Spinnen und Weben.