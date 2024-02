Fortbildung für Pädagogen im Oberbergischen Kreis Referendare erforschen Robotik – mit Lego

(s-g) Das zdi-Zentrum investMINT Oberberg hat im Rahmen der MINT-Förderung einen LEGO®-Robotik-Workshop für angehende Grundschullehrkräfte organisiert. Der Kurs wurde am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) in Engelskirchen durchgeführt. „Der Workshop ist bei unseren Referendarinnen und Referendaren sehr gut angekommen. Im Prozess des Bauens und Programmierens zeigen sich ganz offensichtlich zukunftsrelevante Kompetenzen. Dazu werden wir noch weitere Seminare einplanen. Der spielerische Umgang mit den Legoteilen bereitet viel Freude am Lernen und stellt über die Projekte einen direkten Lebensweltbezug her“, sagt Katja von Tegelen, Fachleiterin Sachkunde am ZfsL.