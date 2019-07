Programm für Kinder : Ritterschule und Märchenführung in den Ferien auf Schloss Homburg

Oberberg In die Welt des Mittelalters und die Welt der Märchen entführen Veranstaltung die kleinen Teilnehmer bei den Angeboten auf Schloss Homburg.

(In der Ritterschule auf Schloss Homburg können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren eine Ausbildung zum Ritter machen. Höhepunkt ist dabei der Ritterschlag am Ende der Ferienaktion im Museum Schloss Homburg und zwar am Dienstag, 6. August, 10 bis 12 Uhr. Ritter waren hoch angesehen und bewundert. Sie waren tapfere Kämpfer und erlebten eine Menge Abenteuer. Aber die Ausbildung zum Ritter war sehr beschwerlich und begann schon in jungen Jahren. 14 Jahre dauerte es, bis man endlich zum Ritter geschlagen wurde. „So lange braucht es in unserer Ritterschule nicht“, heißt es in der Ankündigung.