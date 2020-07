Oberbergischer Kreis : Das müssen Reisende jetzt beachten

Oberberg Wer ein Land auf der Risikoliste besucht, muss sich beim Kreis digital registrieren. Auf der Liste stehen dabei beliebte Urlaubsländer wie die Türkei, Schweden und die Dominikanische Republik.

Bereits zu Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sollten Bürger des Oberbergischen Kreises, die jetzt verreisen, an Verhaltensregeln bei ihrer Rückkehr denken. Darauf weist die Kreisverwaltung in Gummersbach hin: „Am 22. Juni 2020 ist die Corona-Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Urlauberinnen und Urlauber, die ihre Ferien in ausgewiesenen Risikogebieten verbringen und ins Oberbergische nach Hause kommen, müssen sich bei dem Virusmelder www.obk.de/­virusmelder digital registrieren.“