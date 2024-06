Reaktionen auf Europawahl im Oberbergischen Kreis Grüne räumen Schwäche auf dem Land ein

Positiv bewertet Schäfer allerdings die höhe Wahlbeteiligung, dafür danke man den Bürgern. Es zeige sich allerdings, dass die Grünen in Städten gewännen, im ländlichen Raum jedoch schlecht da stünden. Das liege allerdings nicht allein an den Grünen und der Ampel: „Das Deutschlandticket als großer Erfolg für die Verkehrswende lässt sich kaum feiern, wenn in Oberberg die RB 25 monatelang nicht fährt und die OVAG ihren Fahrplan kürzt. Auch wenn wir keine Verantwortung dafür tragen, so wird es von den Wähler:innen dennoch als Enttäuschung wahrgenommen.“