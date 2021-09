Beratungsstelle des Kreises : Psychologische Beratung auch per Telefon

Oberberg Um eine unkomplizierte Erstberatung anbieten zu können, gibt es bei der Psychologischen Beratungsstelle des Oberbergischen Kreises jetzt jeden Donnerstag eine offene Telefonsprechstunde.

Die Psychologische Beratungsstelle ist eine Erziehungsberatungsstelle des Kreises in Gummersbach und bietet aktuell jeden Donnerstag eine offene Telefonsprechstunde an, um in diesen Zeiten eine unkomplizierte Erstberatung anzubieten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Familien, Eltern, junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder zu Fragen bei Erziehung, Entwicklung, Schule und Ausbildung. Außerdem können sich Eltern, die sich in Trennung oder Scheidung befinden und Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenssituationen, wie zum Beispiel bei Krankheit, an das Team wenden. Bei weiterem Beratungsbedarf besteht neben der persönlichen Beratung in der Beratungsstelle jetzt auch die Möglichkeit, eine Videoberatung in Anspruch zu nehmen.