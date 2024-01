Oberbergischer Kreis Probealarm am ersten Samstag im Monat fällt weg

Der Oberbergische Kreis macht nochmals auf den künftigen Verzicht des monatlichen Probealarms am ersten Samstag im Monat aufmerksam. Mit Erlass vom 24. Januar 2023 habe das Innenministerium NRW die Nutzung von Sirenen auf die Warnung der Bevölkerung begrenzt, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Der auch den Radevormwaldern bekannte Probealarm, mit dem Sirenensignal zur Alarmierung der Feuerwehren am ersten Samstag im Monat fällt erstmals zum kommenden Samstag, 6. Januar, weg.