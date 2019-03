Ziel sind Senioren: Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern am Telefon

Oberberg Die Masche ist zwar nicht neu, dennoch versuchen es die Gauner immer wieder. Im oberbergischen Süden registrierte die Polizei mehrere betrügerische Anrufe. Auch für Radevormwald und den restlichen Kreisnorden sind solche Betrugsversuche nicht ausgeschlossen.

Bei den insgesamt 15 Betrugsversuchen lag der Schwerpunkt mit acht Anrufen in Waldbröl und sechs in Reichshof. „Bei dieser Betrugsmasche stellen sich die Anrufer als Polizeibeamte vor und berichteten zumeist von einem Einbruch oder Überfall in der Nachbarschaft“, teilt Polizei-Sprecher Michael Tietze mit. Dann versuchen die Betrüger die in der Regel älteren Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass ein Einbruch bei ihnen unmittelbar bevorsteht und bieten an, Geld und Wertgegenstände von einem Polizeibeamten abholen zu lassen, um einen Diebstahl zu verhindern. Tietze: „Um die Angst zu verstärken, berichtete ein Betrüger bei einer 88-Jährigen in Waldbröl sogar von einem blutverschmierten Messer, das an einem Tatort sichergestellt worden sei.“