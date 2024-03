Zwischenbilanz zum Projekt „Oberberg_FAIRsorgt“ Pflegebedürftige besser betreuen und begleiten

„Oberberg FAIR_sorgt“ sei ein Beispiel dafür, in welche Richtung die Idee alternativer Versorgungslandschaften gehen muss. „Sozialraumbezogen, also netzwerkbildend auf die Mikrowelt des Wohnens und des nachbarschaftlichen Wohnumfelds fokussierend, benötigen wir integrierte Formen der Behandlung, der Versorgung, der Betreuung, der Begleitung“, heißt es. Und weiter: „Wir benötigen lokale sorgende Gemeinschaften in einer neuen Kultur regionaler Infrastruktur. An diesem Ziel arbeitet der Kreis weiter, um die Arbeit des Projektes auszubauen und in eine Gesundheitsregion zu überführen“, heißt es.