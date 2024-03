Oberbergischer Kreis Ein märchenhaftes Osterferienprogramm

Zum Thema Graffiti bietet Schloss Homburg eine Ferienwerkstatt in der ersten Osterferienwoche an: am Montag, 25. März und Dienstag, 26. März, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Interessierte haben bei diesem Zwei-Tages-Workshop die Gelegenheit, das Zeichnen und Sprühen von Graffitis auszuprobieren. Der Kölner Künstler Puya Bagheri begleitet die jungen Künstlerinnen und Künstler zwischen zehn und 14 Jahren, von der persönlichen Skizze bis zum gemeinsamen Groß-Graffiti (Teilnahmekosten: 20 Euro).