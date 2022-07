Oberbergischer Kreis : Ordnungsstreifen unter der Lupe

Präsenz zeigen in den Städten und den Bürgern Sicherheitvermitteln – eine wichtige Aufgabe der Ordnungsdienste, auch in Radevormwald. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oberberg Die Ordnungspartnerschaften im Kreis sind Projektthema der Polizei- und Verwaltungs-Fachhochschule. Nun wurden die Ergebnisse übergeben.

Bereits seit dem Jahr 2017 arbeiten die ordnungsbehördlich tätigen Dienststellen der 13 Städte und Gemeinden, das Kreisordnungsamt und die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises in der sogenannten „Ordnungspartnerschaft Sicherheit“ zusammen. Auch in Radevormwald gehen die Ordnungskräfte regelmäßig auf Streife und erhöhen so durch ihre Präsenz das subjektive Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Dank der Koopertaion können überhaupt erst Schwerpunkteinsätze und regelmäßige gemeinsame Streifen koordiniert und der Mehrwert einer behördenübergreifenden Kooperation genutzt werden.

Unter der Schirmherrschaft der Fachhochschule für Polizei- und Öffentliche Verwaltung Köln (HSPV) und des Oberbergischen Kreises wurde im Jahr 2020 das Projekt Fortentwicklung der Ordnungspartnerschaft Sicherheit im Oberbergischen Kreis mit der Projektgruppe des Masterstudienganges „Master of Public Management“ an der HSPV NRW ins Leben gerufen.

Die acht Studenten der Projektgruppe präsentierten nun auf dem Gelände von „:metabolon“ :metabolon des Bergischen Abfallverbandes in Lindlar, den geladenen Gästen der beteiligten Ordnungsbehörden unter der Moderation durch Kreisdirektor Klaus Grootens, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

Die Arbeitsgruppe beleuchtete dabei zunächst die Umsetzung der rechtlichen Möglichkeiten in der kommunalen Gemeinschaftsarbeit und deren Ausbaupotenziale. Weiter wurden die Ergebnisse der kreisweit durchgeführten Interviews mit den verantwortlichen Vertretern der Städte und Gemeinden vorgestellt. Hier wurde zum Beispiel in Teilbereichen wie der Materialausstattung der kommunalen Ordnungsämter der Wunsch verschiedener Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach veränderter bzw. verbesserter Unterstützungsleistung durch den Oberbergischen Kreis herausgearbeitet. Der Kreis beschafft und finanziert den Städten und Gemeinden zum Beispiel jeweils einen Dienstwagen in polizeiähnlicher Optik.

Abschließend bewerteten die Studenten die Ordnungspartnerschaft Sicherheit als Vorzeigeobjekt in der Behördenstruktur in NRW und überrechten ihre Projektarbeit an die Schirmherren des Projektes. Kreisdirektor Klaus Grootens dankte dem Projektteam für die durchaus kritischen Ansätze des Vortrages. In der anschließenden lebhaften Fachdiskussion bestätigten auch die Vertreter der Kommunen und der Kreispolizei Ihre positive Einstellung zu der Zusammenarbeit.

(s-g)