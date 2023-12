Oberbergischer Kreis Neujahrskonzert mit Jazz auf dem Schloss

(s-g) Mit einem besonderen Auftritt beginnt das Museum und Forum Schloss Homburg sein Kulturprogramm 2024. Die derzeit wohl beste Jazzpianistin in Deutschland, Laia Genc, tritt beim Neujahrskonzert auf Schloss Homburg auf. Gemeinsam mit Markus Braun am Kontrabass und Jens Düppe am Schlagzeug bildet die diesjährige Kulturförderpreisträgerin aus Lindlar das Trio Liaison Tonique – eine "stärkende Verbindung". Durch das Zusammenspiel der drei Musiker entsteht ein außergewöhnliches Klanggeflecht, das mit Musik Geschichten zu erzählen vermag.