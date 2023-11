Naturschutz im Oberbergischen Kreis Neuer Leiter für die Biologische Station

Die Biologischen Stationen Oberberg (BSO / gegründet 1991) und Rhein-Berg (BSRB / gegründet 2012) haben eine neue Leitung: Matthias Wirtz-Amling (32) übernimmt ab Januar 2024 die Geschäftsführung im Roten Haus am Schloss Homburg in Nümbrecht und im Turmhof in Rösrath. Seit August dieses Jahres war die Stelle vakant.