Oberbergischer Kreis Neuer Ansprechpartner für die Dorfgemeinschaften

Der gebürtige Oberberger hat nach seinem Studium zum Bachelor of Arts als Marketingmanager und Kommunikator gearbeitet. Mit seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Dorfverein bringt Markus Klein nicht nur praktische Erfahrungen und einen konstruktiven Perspektivwechsel mit, sondern auch ein gutes Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche der Dörfer, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Klein sei motiviert, seine Kenntnisse und Fähigkeiten einzusetzen, um die Dörfer im Oberbergischen Kreis bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und somit zu stärken.