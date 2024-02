Oberbergischer Kreis Wie eine App die Integration erleichtert

„Wir freuen uns, dass wir mit ,Integreat‘ eine schnelle und einfache Übersicht für den Oberbergischen Kreis anbieten und die Orientierung in der Region verbessern können“, sagt Sarah Krämer, Leiterin des KI. Das Kommunale Integrationszentrum befüllte in den vergangenen Wochen die App mit regionalen Informationen und übersetzte sie anschließend in die für den Oberbergischen Kreis relevantesten Sprachen. „Die App kann laufend aktualisiert und erweitert werden, weitere Inhalte und Sprachen sind bereits angedacht und werden hinzukommen“, erklärt Daniela Bel, die zusammen mit Nicole Meißner das Projekt beim Kreis betreut. Auch lokale Veranstaltungen und Angebote können aktualisiert und eingepflegt werden. Integreat kann sowohl in der Web-Ansicht unter www.integreat.app/obk oder als App auf dem Handy genutzt werden. Die Informationen können als PDF exportiert und ausgedruckt werden. Auch eine Offline-Nutzung der App ist möglich.