Oberbergischer Kreis Auf dem Schloss geht’s bunt zu

Am 19. November wird es mit dem Workshop „Barock goes Pop - Neue Farben für alte Sachen“ bunt an Schloss Homburg. In diesem Kunstworkshop mit der Kunstwerkstatt Köln wird die Stilrichtung des Barock mit modernen PopArt-Elementen gemixt. Nach einem inspirierenden Museumsbesuch gestalten die Teilnehmenden Collagen, Drucke und Plakate (von 11 bis 16 Uhr) .