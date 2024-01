Landrat gibt Ausblick aufs neue Jahr Mobilität und Gesundheit 2024 im Fokus

„Wir arbeiten an innovativen Lösungen, die nicht nur den individuellen Verkehr, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr sowie alternative Fortbewegungsmöglichkeiten integrieren“, erläutert der Landrat. „Die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und die Schaffung von optimalen Verbindungen sollen nicht nur die Erreichbarkeit von Orten verbessern, sondern auch einen Beitrag zur Reduzierung von Verkehrsemissionen leisten.“ Beim Thema Gesundheitsvorsorge hatten Verwaltung und Kreistag in Gummersbach sich in den vergangenen Monaten unter anderem mit der Ausstattung des Rettungsdienstes beschäftigt. In mehreren Städten sollen neue Rettungswachen entstehen – auch in Radevormwald und Hückeswagen. „Neubauten sind vorgesehen, um den stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Suche nach geeigneten Grundstücken wird uns auch 2024 weiter beschäftigen“, erklärt Hagt.