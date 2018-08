Oberberg: Michaela Engelmeier leitet ab August Hauptstadtbüro von Makkabi

Oberberg Makkabi Deutschland ist der einzige jüdische Turn- und Sportverband in der BRD. Eine Politikerin aus Oberberg leitet nun sein Berliner Büro.

Makkabi Deutschland ist der einzige Jüdische Turn- und Sportverband in Deutschland und Teil der weltweiten Sportbewegung Maccabi. Der Verband ist Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), in der European Maccabi Confederation (EMC) und der Maccabi World Union (MWU).

Eine der Hauptaufgaben von Makkabi Deutschland ist die Förderung der jüdisch-deutschen Nationalmannschaft in mehr als 26 Disziplinen. Für die Nationalteams werden die besten Sportler der lokalen Vereine, aber auch jüdische Athleten aus anderen Vereinen, nominiert, welche dann an nationalen und internationalen Sportveranstaltungen teilnehmen.

Alle vier Jahre findet die Maccabiah, die größte jüdische Sportveranstaltung der Welt statt. An dieser nehmen mehr als 10.000 jüdische Athleten teil, um gegeneinander in den verschiedenen Disziplinen anzutreten. Auch im internationalen Rahmen kann die Maccabiah mithalten. Sie ist die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, an der Tausende Athleten aus mehr als 70 Ländern teilnehmen. Alle vier Jahre findet ebenfalls die europäische Maccabiah, die European Maccabi Games (EMG), statt. Makkabi Deutschland organisierte 2015 die letzte europäische Maccabiah in Berlin. 2019 werden diese Spiele in Budapest stattfinden.