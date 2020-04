Bergischer Abfallverband : Experimente, die Kinder daheim ausführen können

Oberberg Naturwissenschaftliches Lernen ist dank online beschriebener Experimente auch während der Corona-Auszeit möglich.

Das Netzwerk formierte sich 2012 und ist mittlerweile eines der bundesweit aktivsten. Mit inzwischen über 100 Oberbergischen Kindertagesstätten hat sich das Netzwerk die Verbreitung von naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen auf die Fahne geschrieben. Auch Grundschulen können sich dem Netzwerk anschließen. So kann der Anschluss beim Thema forschendes Lernen auch beim Übergang von der Kita in die Grundschule gewährleistet werden. ErzieherInnen und LehrerInnen werden in der Anleitung zum freien Forschen auf :metabolon kostenfrei geschult und tragen so den Gedanken in ihre Einrichtungen.