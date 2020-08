Ausflugsziel im Oberbergischen Kreis : E-Ladesäulen und Prägeautomat auf „metabolon“

Oberberg Der Projektstandort an der Leppe in Lindlar hat sein Angebot erweitert: Besucher können nun während des Aufenthaltes ihr Auto aufladen. Und Souvenirs können eigenhändig geprägt werden.

Der Projektstandort „metabolon“ in Lindlar bietet Besuchern nun während des Aufenthaltes die kostenlose Nutzung von Elektroladesäulen an. Mobilität und insbesondere die Elektromobilität sind Themen, die auch in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle spielen und somit auch Themenfelder am Projektstandort „metabolon“ darstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV). „In Kooperation mit regionalen Energieversorgern stehen für Elektroautos eine Ladesäule mit zwei 11kW-Anschlüsse und für E-Bikefahrer ebenfalls eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen zur Verfügung.

Der hier angebotene Strom sei zu hundert Prozent Ökostrom aus den Anlagen des Entsorgungszentrums Leppe. „Wer also einen Zwischenstopp mit Lademöglichkeit im Bergischen Land plant, ist auf :metabolon willkommen“, so der BAV. „Während des Ladevorganges stehen zahlreiche Aktivtäten am Standort :metabolon zur Verfügung.“ Wer nicht auf der Holzliege am Kubus des BioEnergie- und Holzclustermanagement Bergisches Land verweilen möchte, kann sich den Weg hoch hinaus, über die Recyclingachse mit 360 Stufen vornehmen und viele spannende Eindrücke in die Bereiche Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit erhalten. Höhepunkt für die Besucher ist der 360-Grad-Ausblick auf der Plattform des „metabolon“-Kegels, einer der eindrucksvollsten Aussichtspunkte in der Region. Abwärts geht es bei gutem Wetter mit der längsten Doppelrutsche Deutschlands.Neben einem Spielplatz mit Niedrigseilgarten, einem Pumptrack für Fahrradbegeisterte, verschiedenen Wanderwegen und der Sonnenterrasse des :metabolon Bistros, findet man im Bergischen Energiekompetenzzentrum eine Ausstellung zum „Haus der Zukunft“. Ebenfalls neu ist ein Münzprägeautomat im Eingangsbereich von „metabolon“. Drei verschiedene Motive stehen für die Besucher zur Auswahl und bilden ein schönes Souvenir des Besuches an der Leppe.