Finanzamt in Wipperfürth : Drei Monate mehr Zeit für Steuererklärung

Radevormwald/Hückeswagen Wer einen Steuerberater oder einen Verein beschäftigt, hat nun sogar Zeit bis zum 31. Mai 2022. Der Grund für die ausgedehnten Fristen ist die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie.

Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen geben den Bürgern mehr Zeit für die Steuererklärung 2020. „Wer zur Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr 2020 verpflichtet ist, hat dafür in diesem Jahr drei Monate mehr Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzamtes Wipperfürth. Damit endet die Abgabefrist grundsätzlich am 2. November dieses Jahres. Wer einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein einschaltet, hat sogar Zeit bis zum 31. Mai 2022.